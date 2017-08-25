阿帕契案淪公敵 李蒨蓉消失演藝圈被虧卡到陰

李蒨蓉近來上節目談及先前阿帕契案對她的影響。（圖／本報系資料照片）

女星李蒨蓉過去因為「阿帕契」事件淪為全台公敵，她和一群貴婦朋友因為在阿帕契直升機內拍照，還比出抬腿動作讓外界狂轟無知！這起事件讓她人氣大受影響，近來更是在演藝圈中幾乎神隱，但李蒨蓉近來上節目，坦言因為阿帕契案人生跌到谷底，甚至被朋友說「卡到陰」！

李蒨蓉近來上網路節目「逆轉女王」接受訪問，提到阿帕契事件，她坦言是人生低潮，加上家門外全擠滿媒體，她有段時間根本足不出戶，連朋友都說她是不是卡到陰，勸她要去找師傅收驚！可這讓李蒨蓉苦笑說「出門被跟拍就算了，如果還被拍到去收驚，一定上版面！」

不過李蒨蓉一次在和黃國倫碰面後，聽到他唱詩歌突然眼淚潰堤，她後來決定受洗，有了信仰後，李蒨蓉也自我檢討過去太追求名利與目光，但生活卻過得相當壓抑；也因為阿帕契案後，李蒨蓉重新調整自己的價值觀與身邊朋友，現在更和老公更懂得包容，生活重上軌道。

(中時電子報)