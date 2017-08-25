陸官媒：印方「中國不會動手」誤判 是致命錯誤
中國、印度在洞朗僵局未解，大陸官媒刊出社論警告，印軍在中國土地賴著，認為中方只會尋求外交解決，不會採取軍事行動，但事實上，印方對「中國不會動手」的誤判，可能會非常危險。
針對中印邊境對峙，《環球時報》刊出社論指出，印方顯然對中方的實力、決心產生誤判，印度認定不管侵略時間多長，中方都只會以外交途徑解決，不會真的用武，連小規模的軍事行動也不會冒險去做，而中方一直以來的警告，也不過都是「口頭威脅」。
文章認為，印方的誤判，來自於中國已近30年沒有打仗，有了「安於和平的慣性」，因此低估中國「敢戰」意志。不過，中方只是希望維護友好中印關係，若印方若持續用無理行為把中方逼向極端狀態，並堅決不和平撤軍，中方只能以軍事手段結束對峙。
環球時報警告，印度政府和軍隊要清楚在做什麼樣的冒險，「他們做的是國際規則全面亮紅燈的冒險，也是完全超出了印度能力的冒險」，並說印方正犯下「致命的錯誤」，解放軍的反擊不可能是「對等反擊」，屆時印度將遭受無法承受的政治與經濟惡果。
(中時電子報)
文章來源：環球網
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