醫院暴力事件頻傳 北榮今早辦理研討會因應

鑑於醫療暴力事件日益增加，台北榮民總醫院為強化醫護人員處理醫院滋擾暴力事件智能，今天上午辦理「106年醫院滋擾暴力事件防範與應處」研討會，提供士林、北投地區醫療院所第一線的醫護人員，對於醫暴事件處置與應變作法，重申北榮建構醫暴零容忍環境的決心。

北榮院長張德明表示，建構安全的工作環境與保障醫護人員人身安全，醫院責無旁貸，北榮已建置暴力防治緊急呼救系統，讓醫事人員執行醫療業務時，不會有所恐懼或遭受影響，並斥資千萬元增購汰換監視設備，保全證據，對於醫療暴力事件，均適時給予員工關懷，並秉持該院一貫對於醫療暴力零容忍的立場，全力協助追究民、刑事責任。

張德明並在研討會上，與士林地檢署檢察長張清雲、北市警北投分局長呂新財等人共同宣揚「醫療暴力零容忍」決心。

北榮政風室表示，根據台北市衛生局統計資料，今年迄今北市境內醫療院所通報醫療暴力事件共計43件，顯示醫暴事件已對醫護人員安全造成威脅。

研討會中，馬偕醫院副院長張文瀚、北投分局偵查隊長楊坤明、士林地檢署檢察官許恭仁，針對從醫院滋擾暴力事件的事前預防、事中處置與應變、事後關懷與訴追等各階段，進行專題演講。

另北榮急診部、精神部、護理部代表，也與三名專家學者互動，針對許多臨床實務面臨的困境與問題，例如精神病患在強制約束情形下對於醫護人員無意識的拳打腳踢有沒有醫療法的適用、急診強制約束精神病患反遭提告妨害自由、精神病患須強制治療與現行犯的強制處分和自行錄影蒐證病患非理性的謾罵或肢體暴力的證據能力及適法性，熱烈討論。

(中時)