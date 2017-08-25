眼尖警靠耳垂特徵 識破通緝犯狡計
高雄市廖姓男子因毒品遭通緝，前天騎機車闖紅燈被警方攔查，他好整以暇謊報他哥哥的身分，未料仍敵不過警方敏銳觀察，發現他與哥哥的耳垂特徵不同，拆穿謊言，當場逮捕歸案，警方並在廖嫌牛仔褲口袋查獲海洛因0.32公克，全案依毒品通緝案及毒品防制條例依法移送偵辦。
三民一分局十全出所巡佐曹俊文、警員王昱翔23日晚上8點巡邏至同盟一路與大連街口時，發現對向廖姓男子（34歲）騎機車沿路闖紅燈，警方上前盤查，廖嫌在十全路被攔下時還笑咪咪故作鎮定謊報69年次二哥的身分，且將地址及父母名字背的一清二楚。
巡佐曹俊文查詢警政系統時，發現照片中男子的臉型、五官確有點相似卻圓潤許多，而消瘦的廖嫌表示，自己在碼頭工作才越來越瘦；經警方帶返所後，廖嫌仍堅持自己的身份，但巡佐曹俊文發現耳尖部位稍有出入，照片中的哥哥耳垂是分離，而眼前的廖嫌耳垂卻是緊貼
。
警方進一步利用系統查詢廖家資料，廖嫌一開始跟員警表示自己家有兩兄弟，上面只有一個哥哥，但警方查出廖嫌家有3兄弟，而最小的弟弟目前正遭毒品通緝，仔細比對該通緝犯相片與年籍資料，根本就是眼前的廖嫌！廖嫌見警方如此細心查證，只好尷尬坦承自己就是家裡的老三。
警方調查，廖嫌平日以打零工維生，因毒品案遭判刑，於去年9月遭高雄地檢署通緝，已在外逃亡近1年，因廖嫌從小就被認為與二哥較相像，故在警方上前盤查時便謊報二哥的身分，試圖蒙混過關，未料仍敵不過眼尖巡佐曹俊文發現耳垂特徵不同而拆穿謊言。
曹俊文說，他在核對照片時一定會看耳朵，人再怎麼改變，耳垂的特徵是不變的。
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(中時)
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