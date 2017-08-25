眼前只看到血！蔡允潔遭爆頭 網：流血還能自拍
新生代女星蔡允潔（小潔）自車展模特兒出道，擁火辣好身材的她，是綜藝節目中的常客，樂於在臉書與粉絲互動的蔡允潔，今（25日）早卻曬出血流臉照，她被貓咪摔下來的音樂盒砸中，從額頭、眼睛、臉頰甚至是手都布滿鮮血，畫面看了怵目驚心。
蔡允潔近日才曬出與貓咪依偎照，沒想到今就透露被貓咪摔下來的音樂盒砸中，當時正在玩手機的小潔反應不及，她回憶並寫下：「頓時...眼前只看到血！」照片中蔡允潔半邊臉都是血，從額頭、臉頰、手甚至是衣服、脖子都是血，可見撞擊力道之大。
受到驚嚇的蔡允潔，自行到一樓請警衛叫救護車，並表示，就醫縫了幾針，會好好修養，不過小潔遭遇血光之災，還曬出自己血流滿面，粉絲除了安慰她多休息外，也有不少人留言：「受傷了還在自拍？」、「血流成這樣⋯還在拍照」、「不快急診還拍照 傻妞」。
(中時電子報)
關鍵字：蔡允潔
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