頭髮也要醫美！業者搶攻市場
頭髮也要做醫美！考量頭髮所需各種營養素，業者引進將微量元素加入美髮用品中，還有堪稱醫美級玻尿酸，透過洗髮就能讓營養吃進頭髮，希望搶攻台灣美髮用品市場占有率。
肯葳國際股份有限公司董事長蘇耀中指出，這款髮品是在荷蘭研發，將人體必需礦物質、堪稱食用級的營養元素添加入髮品中，可在洗髮、護髮的同時補足頭皮及頭髮所需的銅、鐵及鎂、鋅、矽共五大元素。
蘇耀中說，人們每天洗髮、外出等各種活動，都會對頭髮造成傷害，包括化學傷害、熱傷害、氧化傷害及機械式傷害等，但吃進身體的營養素卻最後才會被頭髮吸收，導致頭髮因缺乏礦物質，可能出現顏色變淡、脫髮等問題，但若直接補充在頭髮上，吸收效果更好。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。