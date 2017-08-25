頭髮也要醫美！業者搶攻市場

業者引進標榜含營養素及醫美成分的美髮用品，搶攻台灣市場。(林欣儀攝)

頭髮也要做醫美！考量頭髮所需各種營養素，業者引進將微量元素加入美髮用品中，還有堪稱醫美級玻尿酸，透過洗髮就能讓營養吃進頭髮，希望搶攻台灣美髮用品市場占有率。

肯葳國際股份有限公司董事長蘇耀中指出，這款髮品是在荷蘭研發，將人體必需礦物質、堪稱食用級的營養元素添加入髮品中，可在洗髮、護髮的同時補足頭皮及頭髮所需的銅、鐵及鎂、鋅、矽共五大元素。

蘇耀中說，人們每天洗髮、外出等各種活動，都會對頭髮造成傷害，包括化學傷害、熱傷害、氧化傷害及機械式傷害等，但吃進身體的營養素卻最後才會被頭髮吸收，導致頭髮因缺乏礦物質，可能出現顏色變淡、脫髮等問題，但若直接補充在頭髮上，吸收效果更好。

(中時)