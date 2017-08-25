攝影迷拍照好麻豆！「枯葉蝶」4階段見證生命

枯葉蝶翼的內面是有金屬光澤的亮麗藍色與橘色。（台北市立動物園提供）

動物園裡驚喜不斷！來看「枯葉蝶」4階段見證生命奇蹟！台北市立動物園的昆蟲館，受到許多攝影愛好者的青睞，也是很多單位或團體辦理「賞蝶課程」的首選地點，因為當一群人浩浩蕩蕩懷抱著期待出門時，最怕因為不可抗力的因素找不到蝴蝶，讓大家趁興而來、卻敗興而歸。

昆蟲館的溫室及生態網室裡，種植許多台灣原生植物及誘蝶植物，因此總能吸引大量的蝴蝶採食與繁殖，尤其以枯葉蝶最為常見，並且可以近距離地觀察到牠們一連串的生命過程，非常適合全家大小體驗戶外活動及親近自然。

枯葉蝶的卵外觀看起來像西瓜。（台北市立動物園提供）

在昆蟲館的溫室及生態網室裡，種植了許多蝶類或其他昆蟲都喜歡的蜜源植物，加上保育員很努力地進行部分種類蝴蝶的培育與繁殖，使得民眾無論那個季節來到動物園，都能看到不同月份羽化的蝴蝶。如果您經常造訪昆蟲館，也許已經發現到一個有趣的現象，那就是動物園裡一年四季竟然都能觀察到枯葉蝶四個階段（卵→幼蟲→蛹→成蝶）的生活史哦！

枯葉蝶的蛹。（台北市立動物園提供）

枯葉蝶（Kallima inachus），又名木葉蝶、樹葉蝶等，屬於蛺蝶科，顧名思義，以形態模擬枯葉而聞名，不論是顏色或形狀，細緻到連葉脈、角度，還有葉片破損的缺口都唯妙唯肖。在台灣的野外，枯葉蝶的產卵期約在三到十月之間，以七、八月份數量最多。

枯葉蝶的幼蟲。（台北市立動物園提供）

在動物園裡，專門提供蝴蝶採食與繁殖的溫室及生態網室，建築物有效地阻隔了風吹、日晒、雨淋及大多數天敵的威脅，加上館區周圍的草坡生長了大面積的台灣馬蘭，以及台灣動物區外圍種植了大量的易生木作為綠籬，這兩種植物的嫩葉，正是枯葉蝶幼蟲最喜歡的食物，有了這麼得天獨厚的環境條件，枯葉蝶當然也就有機會在此地生生不息了。

當枯葉蝶合上翅膀時，看起來就像一片枯葉。（台北市立動物園提供）

枯葉蝶的雌蟲在交配後，會將卵產在台灣馬蘭或易生木的葉面上，這樣當幼蟲孵化之後，就不愁沒有食物可吃。枯葉蝶的卵比起眼蛺蝶屬的要大上兩倍，因此肉眼就可以輕易的觀察到，外形猶如一顆顆迷你小西瓜。每天上午，保育員都會到溫室或生態網室巡察一番，如果有發現枯葉蝶產下的卵，便會趕緊將葉片摘下存放於觀察箱中，等待幼蟲自行孵化後，再提供新鮮的食草。

為什麼要這麼費工呢？一來是會有迷糊的枯葉蝶媽媽將卵產在其他植物的葉片上，這樣幼蟲孵化後，可能還來不及爬到馬蘭上面就餓死了；再者是保育員曾經看過好幾隻工蟻試圖搬走枯葉蝶的卵，試了幾次不成功之後，本以為牠們就會放棄了，沒想到過沒多久，長長的隊伍之中居然來了幾隻體型較大的兵蟻，仗著身形的優勢，沒兩下就將牢牢黏在葉片上的卵給撬下來，再交給旁邊的工蟻扛回巢穴去，所以保育員都必須趕在螞蟻發現葉片上的枯葉蝶卵之前，先將牠們集中到安全的「人工孵化室」。

(中時電子報)