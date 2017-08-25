NBA》燒小刺客球衣 詹姆斯怒批太可笑
眼見激動球迷PO出燃燒「小刺客」艾塞亞湯瑪斯球衣影片，身為新隊友的「小皇帝」詹姆斯，當然要跳出來力挺小刺客，25日在個人推特連發5文，怒批這些燒球衣行為太可笑了，因為湯瑪斯根本是被交易出去的！
「那些焚燒球衣的事情實在太可笑了，」詹姆斯表示，「湯瑪斯是被交易的，你們到底哪裡不懂？這個傢伙是在妹妹車禍喪生後，還幫你們上場比賽的人，就跟海沃德決定跳槽塞爾提克，也是做了對自己與家人最好決定而已。」
「他們都付出很大的努力，持續進步，且進入全明星賽，假如他們的表現不夠好，你們可能是第1個跳出來叫他們滾蛋的人，拜託，夠了吧！」
「當我們決定自己做出最好決定，就要被批評為懦夫或叛徒，可是當我們被球隊交易，卻要說這是一門生意，算了吧！人們只是隨著自己的專業、愛情、家人與快樂做出決定罷了。」
會讓詹姆斯如此憤怒，除了替新隊友艾塞亞湯瑪斯喊冤，或多或少也在為了自己當年離開騎士，遭到不少克里夫蘭球迷燃燒球衣作法感到無奈，可惜球迷往往是盲從的，這種燃燒球衣影片，還是會繼續出現的！
(中時電子報)
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