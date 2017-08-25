遠雄弊案 北檢今聲請延押趙藤雄、周勝考2人

遠雄企業團董事長趙藤雄被控涉嫌勾結新北市議員周勝考召開協調會，將土城區都更案原核定興建建物高度，事後遠雄讓周以低價購買遠雄左岸房屋變相行賄，並透過周當白手套行賄新北市公務員、民代；趙另涉以顧問費名義墊高工程款掏空遠雄人壽上億元，趙、周2人遭羈押，由於羈押時限將於下周屆滿，台北地檢署基於案情及金流複雜，決定今天向法院聲請延押2人，以釐清案情。

檢廉查出，趙藤雄明知遠雄建設旗下遠雄營造，長期承攬遠雄人壽大樓、商辦建案，因營造相關法令，規定承攬造價限額為其資本額10倍，致遠雄營造無法再承攬遠雄人壽建案。

趙藤雄2007年6月起，找5家人頭公司出面承包遠雄人壽建案，實際工程仍由遠雄營造施作，相關資訊未在財報揭露，隱匿關係人交易10多億元，趙還以墊高5～8％顧問費名義墊高工程款，將溢付工程款轉至他實際掌控的顧問公司，涉嫌掏空遠雄人壽上億元。

另遠雄陸續取得新北市土城區永寧段、大巒段14公頃土地，計畫開發為住宅區。但這片基地是海山煤礦舊址，6成屬山坡地，列土石流警戒區。遠雄取得土地申請都更後，2011年疑在周勝考協助下，新北市都市審議委員會召開環評會議，將原定興建建物高度放寬到100公尺，經二度環評再降回32公尺。

不久周以1200萬買下市價1700萬、遠雄中和區「遠雄左岸」房屋1戶，檢廉懷疑，遠雄以低於市價500萬「半賣半送」，是酬謝周居間協調開會，另長期讓周的勝益營造承攬大巨蛋廢土方工程酬謝周。

此外，趙疑透過白手套周勝考、魏春雄、蔡仁惠等人以住宿券等物品贈送行賄新北市都審委員、公務員及民代，協助放寬環評標準。

檢廉在今年6月底發動搜索約談，共約談66人，11人移送複訊，訊後聲押趙藤雄、周勝考2人，另趙的次子、遠雄人壽總經理趙信清等9人，分以6至100萬元交保。趙藤雄長子、遠雄建設董事長趙文嘉等55人則獲請回。

(中時)