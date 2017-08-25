吳宗憲入圍金鐘竟不出席 坦言很怕聽到「這句話」

吳宗憲金鐘風光入圍4獎，還跟徒弟KID同場爭奪綜藝主持人獎，但他竟表示今年不會出席典禮，讓KID直呼可惜。(中時資料照片)

第52屆金鐘獎在23日公布了入圍名單，綜藝天王吳宗憲以《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，而徒弟KID則以《18歲不睡》角逐同一獎項，兩人另外以《綜藝玩很大》共同入圍益智及實境節目主持人獎，拚出好成績讓師徒倆超驚喜，但也同時確立了彼此既是戰友又是勁敵的關係。

據《蘋果日報》報導，KID表示聽聞自己入圍兩大獎，當下立刻飆淚，哭到眼睛大腫，早上起來要錄影發現隱形眼鏡戴不進去，去到現場，想到這成果是大家過去一起拚來的，他便感動不已，結果便是見一個人又哭了一次。

而風光入圍4獎的吳宗憲，卻表示典禮當天很可惜地他在北京有工作，宣告缺席今年金鐘獎，但跟KID說：「不管怎樣我們大家都是一家人」，還搞笑表示：「你就和漢典、Lulu一起走星光大道，坐在一起聊聊天」，KID則覺得可惜，大喊哪有這樣子的啦！憲哥還說其實坐在台下也不輕鬆，他以過人來經驗表示真的很可怕，尤其聽到「得獎的是…」這句話，感覺真的快瘋掉。

(中時電子報)