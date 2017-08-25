前瞻預算案大戰　蘇嘉全：表決5天跑不掉

立法院長蘇嘉全。(本報系資料)

立法院朝野黨團昨天協商達成共識，原訂今（25日）上午繼續協商「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，但國民黨團內部意見不一，朝野對於預算刪減金額也未有共識，因此今天協商取消，院會將上演表決大戰。對此，立法院長蘇嘉全稍早受訪表示，「表決5天跑不掉」。

蘇嘉全表示，昨天協商朝野都有意朝較理性的方式處理前瞻預算，國民黨一開始希望將提案量縮減；若以國民黨提出的1200案來看，下周開始處理也表決不完，希望他們能再縮減提案量，彼此各退一步。

然而，蘇嘉全說，國民黨要求前瞻預算的減列數字，讓民進黨認為是較不理性的方式，不是因浮濫才減列，而是為了減列而減列，因此協商破裂，將按照議事規則處理。

國民黨認為「一事不二議」違法侵害立委職權，蘇嘉全強調，一切都會依照議事規則處理。院會今將上演前瞻預算表決大戰，蘇嘉全說，表決五天跑不掉。

(中時)