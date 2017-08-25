新歐亞陸橋？ 俄媒：2026開始興建德-中高鐵
據俄羅斯塔新社（TASS News）報導，跨越歐亞大陸的方式有很多種，其中俗稱「歐亞大陸陸橋」的鐵路就有南北兩線，但俄羅斯鐵路公司卻於近日宣布，將於2026年、砸下3.6兆盧布（約1.85兆台幣）打造從德國起頭，尾端延伸至中國大陸的新歐亞高速鐵路，該鐵路將由俄國境內開始興建，完成後再向鄰國延伸。俄羅斯鐵路公司表示，除了促進本地企業發展，未來也將發包給大陸、歐洲等廠商協力製造。
事實上，中俄之間在鐵路上有諸多合作，不僅在六月達成協議，將於2019年打造中俄高速貨運鐵路，而將於2018年開工的莫斯科至喀山（Kazan）高鐵，中國大陸不僅給予技術支援，同時也批准高達169億美元（約5,123億台幣）的20年期低利貸款，讓這條高速鐵路能有充足資金。而俄羅斯鐵路公司也表示，高鐵用車將在當地生產製造，引入德國西門子和大陸中鐵的技術支援，而被問到預期的營運速度，俄鐵希望未來能維持時速400公里。
目前「新歐亞陸橋」的路線仍在規劃中，已確定的俄羅斯段包含：莫斯科至喀山段（2018開工）、聖彼得堡至莫斯科段，以及原西伯利亞大鐵路起點車里雅賓斯克（Chelyabinsk）至哈薩克邊境的特羅伊茨克（Troitsk）。而將投入使用的列車，則是由俄羅斯施泰德鐵路公司（Stadler Rail）自行研發製造的歐亞列車（ESh2 Eurasia），從2015年開始投入運營，原時速為150公里，目前已升級成可達200公里的版本。
(中時電子報)
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