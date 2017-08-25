noovy放暑假 四個大男孩化身美食獵人

noovy團員（左起）Shawn、Mark、JK、Hank齊聚神旺大飯店，大啖鍋物之餘還分享出道以來的甘苦。（盧禕祺 攝）

在日本受訓時很少有機會可以大吃一頓，四個大男孩看到美食當前紛紛露出淘氣本色。（盧禕祺 攝）

noovy由四個平均年齡19歲的男孩組成，在接受近三年的培訓後，全新專輯《one》一推出廣受好評，台日兩地迅速累積不少粉絲。（圖片提供 伊林娛樂）

澄江日式鍋物的湯頭十分講究，連少見的香菜皮蛋萊姆鍋都能吃到。（圖片提供 神旺大飯店）

澄江鍋物採吃到飽的方式，肉類海鮮種類豐富，且不用站起來取餐，用點的就有服務人員送上桌。（圖片提供 神旺大飯店）

夏日限定的泰式冬蔭功鍋酸辣開胃，食材經過湯汁洗禮不沾醬也好吃。（圖片提供 神旺大飯店）

神旺澄江綜合飯店氣派奢華與樸實平價消費優點，生意與口碑都好，來吃記得先訂位。（圖片提供 神旺大飯店）

伊林娛樂和日本索尼音樂聯手打造的台灣樂團noovy，由平均年齡19歲的主唱Shawn、貝斯手JK、吉他手Hank、鼓手Mark組成。成團近三年來任務接連不斷，他們剛結束完百場巡迴演出與街頭發傳單及售出4500張CD的考驗，回到台灣後仍全力宣傳新專輯《one》之於把握短暫的暑假，團員們相約一同品嚐美味鍋物，並以甘苦與回憶佐餐，過程中能感受到他們的真摯情誼，也為男孩們努力堅持而深受感動。

神旺大飯店澄江日式鍋物名聞遐邇，正在放暑假的noovy也慕名而來。澄江鍋物採吃到飽方式，各種肉類與海鮮通通無限量供應，四個大男孩看到眼前豐富的食材紛紛發出讚嘆聲。宛如舞台上的絕佳默契，美食當前也是各司其職，有人負責涮肉，也有人負責裝醬料、倒飲料，待火鍋一滾隨即大快朵頤，十分滿足。

火鍋的精髓在於湯底，而澄江的湯頭更是十足講究，Hank首先挑了「蒜味噌牛奶鍋」與粉絲們分享。上桌時看似一般清湯，但其實是要自己將牛奶跟味噌倒入，並調整成合適的濃度。Hank手一滑還不小心將牛奶濺到鄰鍋，惹得眾人大笑。濃郁牛奶與鹹香味噌結合後降低大蒜鮮明的辣味，香氣撲鼻之下四人異口同聲驚呼：「也太香了吧！」而手勢專業的Hank邊攪拌以廚神之姿講述：「有牛奶的鍋，不能攪過頭，這樣才濃醇香。」

Shawn鼻子湊近鍋邊，「嗯～這是昆布。」。經過Shawn認可的清澈湯底是神旺澄江鍋物的北海道昆布鍋，其用料十分豪氣，選用單條價格破萬的北海道利尻昆布熬湯，口感清淡之餘帶有海潮芳香，是澄江鍋物常態供應的湯底。四人也發揮老饕專業，在食材尚未下鍋前先品嚐原味湯底，其最能感受昆布鮮甜。

JK個性鬼靈精怪，滋味特殊的「萊姆香菜皮蛋鍋」正合他的胃口。JK回憶起在日本奮鬥時街頭巷尾刮起的香菜炫風，甚至還有香菜水、香菜沐浴精等，現在在台灣也能品嘗到口感特別的萊姆香菜皮蛋鍋，四人皆對香菜的「大人氣」敬佩不已。而這鍋的確不是等閒之輩，澄江以黃金雞高湯搭配滿滿香菜，以酸度鮮明的黃檸檬片一同熬煮，清新果香柔和了香菜冷冽。JK笑說：「我們真的要向香菜的高人氣看齊！」

Mark一看到酸香撲鼻的紅湯，直呼這是他最期待的湯底。夏日限定的泰式冬蔭功鍋和Mark給人的印象一樣，看來個性略為強烈，其實溫潤柔和極好入口。選用新鮮香茅、檸檬、泰國辣椒、南薑、魚露的泰式冬蔭功鍋，口感甘醇酸辣開胃。Mark不忘提醒大家：「來澄江記得先品嚐湯的原味，像是泰式鍋，其實不沾醬也好吃。」

接連送上的各種肉類、海鮮與火鍋料，隨著水聲鼎沸紛紛下鍋，四人也暫時停下話匣子，紛紛舉箸品嚐難得美食。提到在日本受訓的過程，四人很有默契的表示：「真的蠻辛苦的，但一切都很值得。」當時往往靠著日式平價丼飯「松屋」就解決一餐，表演結束之後，最大的幸福也僅在自動販賣機前，投一個冰淇淋稍稍犒賞自己。

美食當前，四人毫不掩飾地大吃，卻又可見其感情極佳的一面：Shawn年紀最小，卻擁有一顆細膩的心，邊吃還幫眾人剝蝦，暖男風範十足；Mark與Hank則相互分享食材、JK涮肉的手也未曾停過。這四個男孩各有個性，但鮮少爭執，就算吵架了當晚就能和好，很多同齡難以承受的壓力，在他們眼中也都不是難事，常常互開玩笑或是睡一覺起來，又有滿滿的體力面對挑戰。就如他們說的：「吃飽了！就有力氣再出發。」青春洋溢朝氣十足的noovy，未來也將持續擄獲大小粉絲的心。

INDEX：

神旺大飯店 澄江鍋物shabu

地址：台北市忠孝東路四段172號4F

訂位電話：(02) 2781-7667 營業時間：午餐11:30~14:00、晚餐17:30~21:00

即日起至8月31日前享3人同行，1人免費。

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