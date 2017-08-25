用台灣取代中華台北 趙少康：會自取其辱

2017年8月19日，台北世大運開幕，中華台北會旗在台灣首位在奧運奪牌的女性運動員紀政（左）率領八位運動代表人物進場。（報系資料照 陳信翰攝）

台北世大運登場，儘管我國是主辦國，但礙於奧會模式，依然只能用「中華台北」名稱參賽，令許多人失望。有人倡議2020東京奧運，我們應該用「台灣」名稱參賽，但廣播電視主持人趙少康認為，藉由所謂正名運動以台灣取代中華台北參加2020東京奧運，不但不會成功，甚至會自取其辱。

趙少康在《蘋果》評論專欄指出，台北世大運爭取得來不易，完全是由丁庭宇前副市長在國際衝鋒陷陣合縱連橫，郝龍斌前市長在後方加油打氣大力支持，才化不可能為可能。

趙少康說，中華台北代表團的名稱，我們雖不滿意但勉強可接受、中國大陸代表團可成功地在台北比賽，也可被友善對待、台灣2千3百萬人民被全世界都看得到時，我們應更細緻思索如何技巧地處理兩岸關係、依據彼此實力及以小事大的原則，更深一層考量我們的定位。

但是，「如果結果是更加刺激兩極化對立，只會給台灣帶來更多的災難！」。藉由所謂正名運動以台灣取代中華台北參加2020東京奧運，不但不會成功，甚至會自取其辱，而且無言以對在我們申請主辦2017世大運時，曾大力幫助過我們的國際體壇朋友！

趙少康說，台灣一定要冷靜理智的思考如何定位我們自己，然後才能做出正確的判斷及選擇。

(中時電子報)