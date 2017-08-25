太陽花辱警判無罪 洪孟楷：王八蛋判決！

中正一分局外。(資料照)

中正一分局遭貼紙。（資料照，郭吉銓攝）

太陽花學運成員洪崇晏等4人，3年前號召群眾包圍中正一分局，並數次辱罵分局長方仰寧「無恥」，台北地院將洪男依侮辱公署罪判處拘役55天，但高院認為他是「善意」的合理評論，昨改判無罪。對此，民黨文傳會副主委洪孟楷認為「執法者官司纏身、辱罵警者無罪放」，這才是真正的王八蛋判決！

洪孟楷認為太陽花學運時，包圍中正一分局並且公然辱罵執法的警察局長及員警，一審判處拘役55天，但昨天二審高院認為他是「善意」的合理評論，改判無罪！無法維護員警執行公務尊嚴，讓暴民辱罵員警還無罪，這分明是看風向辦案！全國人民都應該向做出此離譜判決的法官怒吼「辱警判無罪、我覺得不行！」

首先，整件事情是發生警察局長及員警在執行公務時被公然以低俗粗鄙的話語辱罵，現在刑警蒐證畫面完整呈現，如果連此公然向公權力挑釁行為都無罪，那豈不是法治國家自我閹割，法治觀念蕩然無存。洪孟楷質疑「往後員警在執行公權力時又如何能由尊嚴地捍衛合法者的權利嗎？」

再者，從林全院長首要命令是簽署向太陽花學運份子撤告開始，是否對於太陽花學運當初的種種行為都是讓步和退縮，現在高等法院也看風向判案，蔡英文林全可以做太陽花的後盾，全國警察的尊嚴又是誰來做他們的靠山呢？

直到現在，方仰寧局長及其他當時執法員警仍被法律訴訟纏身，三不五時需親跑法院，嚴重影響生活。「執法者官司纏身、辱罵警者無罪放」。洪孟楷怒批「這才是真正的王八蛋判決！」

(中時電子報)