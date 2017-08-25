世大運屢傳捷報 江宏傑嘆：桌球始終不是媒體寵兒

江宏傑允諾球迷會打好每場比賽。(圖/江宏傑臉書)

世大運桌球賽昨日男女混合雙打和雙打賽，台灣隊幾乎以直落三氣勢讓比賽提早結束，也讓江宏傑締造「金牌大滿貫」紀錄，現在只差臨門一腳，對此他則在臉書PO文感謝眾人支持，表示能為國家出征是件感動又榮耀的事情。

江宏傑臉書發文感謝球迷支持。(圖/江宏傑臉書)

桌球在世大運傳出佳績，也成為國人關注焦點，對此江宏傑表示其實團隊具備奪牌實力，在世界各大賽事都有不錯成績，但始終得不到國人跟媒體青睞，直到這次擔任世大運宣傳形像大使，再加上老婆福原愛力挺，才逐漸有被國人注意到，他表示將不負重望未來將會盡力打好每場球賽，不讓支持的球迷感到失望，對於那些頂著烈日排隊買票的球迷，他也表示不捨直呼辛苦大家了。

最後他除了感謝老婆福原愛和全家人來看比賽，也感謝所有隊友以及教練的協助，雖然肩膀一直有傷在，仍不忘再次強調會盡力打好每場球賽，這也讓球迷留言大讚你們是最棒的，但仍不忘暗虧江宏傑，根本就是藉機曬恩愛。

(中時電子報)