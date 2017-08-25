顛覆中元陰森感 業者推另類平安宴

餐飲業者推出別具創意的中元節普渡平安宴，顛覆傳統中元節的鬼節氛圍。(翻攝照片)

餐飲業者推出別具創意的中元節普渡平安宴，顛覆傳統中元節的鬼節氛圍。(翻攝照片)

時代進步，農曆七月不再給人陰氣森森的感覺，除有恐怖片特別挑選鬼月上映，連餐廳也推出「中元普渡平安宴」，但祭的是自己的五臟廟，菜色則包含「閻羅鬼爪」、「鍾馗鎮煞」與「目蓮救母」，富含大廚巧思、兼具美味與創意。

寶麗金餐飲集團廚藝總監池一明說，早期隨江浙師傅學手藝，每到中元節，師傅就會用燙麵做潤餅皮，包餃餅筒，加上鴨及瀨粉，成為中元必吃的三項食物，最近又值農曆七月，才構思把傳統民俗結合餐飲，推出中元普渡平安宴。

整桌讓人看了垂涎欲滴的菜餚，但菜名與一般通俗的「花開富貴」有很大不同，都特別配合普渡月，池一明表示，像是「閻羅炭燒鬼爪骨」，取溫體豬肋排含龍骨的部分，形體完整，經過醃、魯、蒸、烤四道工序，滋味濃郁，外型更呈現出「鬼爪」型態。

此外，「盂蘭盆節羅漢湯」、「目蓮救母鴛鴦味」等都別具創意，而「鍾馗鎮煞風沙雞」為了呈現鍾馗出巡時，風塵僕僕的景像，用摻入辣椒粉炸過的蒜頭碎粒像徵風沙粒，灑在廣式皮脆皮雞上，橘紅色的蒜粒不僅味道 噴香，也比白蒜粒更像風砂的顏色。

業者表示，整桌菜餚共10人份，普渡價7988元，希望讓有很多禁忌的中元節，也能隨著科技進步、觀念改變，透過中元普渡平安宴能帶給大家不一樣的創意、視覺、味覺及觀念上的饗宴。

(中時)