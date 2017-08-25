跆拳羅至均、陳彥羽慘電對手 提前結束晉16強

陳彥羽（紅）慘電對手，以20比0讓對手抱蛋而歸，嗨翻全場，順利晉級16強。（蔡依珍攝）

陳彥羽（紅）慘電對手，以20比0讓對手抱蛋而歸，嗨翻全場，順利晉級16強。（蔡依珍攝）

陳彥羽（紅）慘電對手，以20比0讓對手抱蛋而歸，嗨翻全場，順利晉級16強。（蔡依珍攝）

羅至均（紅）慘電對手，以30比10提前結束比賽，順利晉級16強。（蔡依珍攝）

羅至均（紅）慘電對手，以30比10提前結束比賽，順利晉級16強。（蔡依珍攝）

世大運跆拳個人賽最後一日，擔任奧運國手劉威廷陪練員的羅至均，在男子87公斤級對上美國選手THOMPSON Andrew Douglas，一開賽就展開猛烈攻勢連續踢中對方頭部得分，第一回合就以17比5遙遙領先，接連兩回合攻擊防禦兼具，第三回合沒讓對方拿下任何一分，連得4分下就以30比10、差距達20分，提前1分鐘結束比賽。

升量級參加跆拳女子73公斤的陳彥羽，體重比標準少了6公斤，但首輪對上克羅埃西亞的MIHALJEVIC Katarina，第一回合就接連攻下11分，凌厲攻勢殺得對方無法招架；第二回合再連續得9分，隨即以20比0的懸殊差距，提前一回合贏得勝利，讓對方抱蛋而歸，順利晉級。

(中時)