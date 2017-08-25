「水電工」阿賢消失10年發福 百貨賣男鞋

過去拍過A片的「水電工」阿賢近來被直擊在高雄百貨賣鞋。（圖／本報系資料照片）

14年前台灣有支紅遍大街小巷的本土A片《台灣水電工》，當時片中的「阿賢」更是一炮而紅，不僅還曾赴日發展，甚至代言過壯陽藥等。但阿賢事後星路不順遂，更是在演藝圈銷聲匿跡，但現在被爆出他人在高雄某百貨中賣男鞋，恢復平凡生活。

阿賢在台演藝圈銷聲匿跡長達10年來，近來被爆出在高雄某百貨商場內賣起男鞋，據《蘋果日報》報導指出，目前阿賢身材比起過去腫了不少，儘管外型和過去有些差異，但還是有不少同事認出他，不過被問及過去是否是藝人時？阿賢僅稱「只是大眾臉。」但事後被約訪時，阿賢原先稱「他不在」，事後才客氣婉拒，表態「不方便。」

過去阿賢曾到日本工作，拍了不少同志情色片打開知名度，也推出過全裸寫真，一心想往演藝圈發展的他，最後還是沒繼續打滾，目前專心擔任專櫃男鞋銷售員，他工作也頗為認真，卸下「台灣水電工」封號回歸平凡生活。

(中時電子報)