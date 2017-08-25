羽球世錦賽》周天成排名新高 8強戰阿塞爾森
沒有留在台灣打世大運而挑戰世錦賽的羽球好手周天成，不但順利闖進8強，而且在24日最新公布世界排名來到生涯新高第4，今晚將與世界排名第3的丹麥名將阿塞爾森交手，此役將是一場硬仗。
周天成以大會第6種子的身分來到世錦賽，前三輪都是經過3盤苦戰分別擊敗英格蘭、德國與印尼選手，贏得不是很輕鬆。
8強賽迎戰阿塞爾森，兩人過去曾交手過7次，小天1勝6敗，2015年起吞下4連敗，2度在世錦賽碰頭，小天都以直落二敗陣，今晚將是他的復仇止敗之戰。
(中時電子報)
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