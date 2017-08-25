嶺東黃聖文奪汽車噴漆職類亞軍

黃聖文(左二)參加全國技能競賽，在汽車噴漆職類奪下第二名。(翻攝照片)

全國技能競賽落幕，台中市嶺東高中汽修車三年級黃聖文，透過穩扎穩打苦練得來的一身功夫，在技能競賽中脫穎而出，奪下汽車噴漆職類第二名。

黃聖文表示，從來沒有想過有一天自己會站上這個舞台，機緣是某一次同學詢問要不要試試看，他說噴漆很好玩，很有趣。沒想到一栽進去，就迷上了，這一路走來謝謝老師、同學、訓練老師、家人的支持。

指導教師汽車科主任甘燿嘉表示，在培訓過程中，黃聖文對每個步驟都是穩紮穩打的反覆練習，沒有假日，沒有玩樂，黃聖文對自已操作時間的掌握確實，造就競賽當下能落實賽前推演的策略，沈穩而不受他人的影響，為他帶來穩定的作品。

(中時)