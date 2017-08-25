「漂亮寶貝」年過半百 逆天代言照大贏嫩模！

布魯克雪德絲年過半百，再度穿上15歲時代言的同款牛仔褲，曼妙身材數十年來毫無改變，讓人驚豔。(取材自布魯克雪德絲IG)

名模出身、擁有多國混血美貌的女星布魯克雪德絲(Brooke Shields)，不僅外型亮麗，還有義大利皇家血統，獨特的氣質非常吸引人，也因此12歲就被相中出道，有「漂亮寶貝」美稱，15歲拍攝電影《藍色珊瑚礁》，其兼具純真與性感的模樣，征服無數影迷，讓布魯克雪德絲一戰成名，乃當代「夢幻女神」的代表人物。

如今布魯克雪德絲早已結婚生子，年齡更突破半百， 沒想到日前她接受《POP》雜誌邀約擔任封面女郎，穿上15歲時代言的同款Calvin Klein牛仔褲入鏡，大秀逆天美腿與緊緻翹臀，180曼妙修長身材經過幾十年都沒變，跟她當年的代言照玲落差，讓粉絲直呼驚豔。

今年已經52歲的布魯克雪德絲，皮膚緊緻、身材穠纖合度無一絲贅肉，保養得甚好，堪稱「防腐美魔女」代表人物，其實她也相當自豪這點，曾表示私下一直為此事努力著，很高興能上鏡頭展現辛勤的成果，也對自己始終保持最佳狀態感到自豪，粉絲也直呼超勵志！

(中時電子報)