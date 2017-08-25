150穆斯林攻緬24警局企圖闖軍事基地 12死

緬甸自去年10月以來，便不斷爆發羅興亞穆斯林與政府軍的衝突，如今衝突愈演愈烈，圖為緬甸邊防軍7月13日執行勤務，而多數為羅興亞穆斯林的布迪當（Buthidaung）居民則聚在一起看著他們。據稱緬甸軍政府為了鎮壓少數羅興亞穆斯林，而展開大屠殺。（圖/美聯社）

緬甸若開邦（Rakhine）羅興亞穆斯林（Rohingya Muslim）暴亂分子24日晚大串連，連夜攻擊24處警察局，並企圖闖入軍事基地。緬甸政府25日說，至少有5名警察遇害，而有7名暴亂分子被擊斃。

據路透25日報導，自去年10月以來，緬甸若開邦衝突不斷，而24日的攻擊顯示，緊張情勢已大幅升高。去年10月時，穆斯林暴亂分子也發動類似攻擊，導致9名警察喪生。而軍政府大規模反擊，但有人指控軍人殺害平民，四處強暴並放火。

緬甸軍方展開大規模軍事行動後，約有8.7萬名羅興亞穆斯林逃到孟加拉，而聯合國則指控緬甸安全部隊，涉嫌犯下違反人道的罪行。

(中時電子報)