梧桐妹長腿少女 12歲已和賈靜雯一樣高！
賈靜雯與修杰楷結婚後，陸續生下女兒「咘咘」與「Bo妞」，雖然夫妻倆忙照顧一對女兒，不過也沒忽視大女兒「梧桐妹」，今年6月梧桐妹國小畢業典禮時，賈靜雯一下飛機就直奔會場參加女兒的畢業典禮，足以見識到她對梧桐妹的重視，近日「賈修」夫妻一起到上海迪士尼，引人注意的是，梧桐妹身高和160公分的賈靜雯一樣高！
賈靜雯相當保護梧桐妹，因為和前夫孫志浩訂下協議，因而沒有讓梧桐妹長相曝光，不過她仍積極把握和大女兒的相處時光，隨著梧桐妹逐漸長大，近期也開了Instagram分享生活大小事，近期她則曬照透露一家人到上海迪士尼，只見梧桐妹身穿長板背心，露出一雙長腿。
在梧桐妹與賈靜雯合照中，也意外洩露身高，剛從國小畢業的梧桐妹擁一雙長腿外，和160公分的賈靜雯站在一起，身高已和媽媽一樣高，當年還是小女孩的梧桐妹已經長大成為亭亭玉立的少女。
(中時電子報)
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