不講選手如何努力只講獎金 趙士強炮轟名嘴低級

趙士強對電視名嘴不說選手如何努力、只談奪牌可拿多少獎金痛批低級。(圖：擷取自趙士強臉書)

國內棒壇名人「微笑喬治」趙士強，現是行政院體育發展委員會委員，對本屆世大運國內選手表現極為關注，也深深瞭解每位選手成功的背後，都有一段努力付出的感人故事，但他對電視「名嘴」談世大運奪牌選手只說可以拿到多少國光獎金，氣奮不已，火力全開在臉書痛批「低級」。

趙士強在臉書痛批名嘴：「你們這些可惡的傢伙，名嘴平時不報導這些運動員背後努力向上感人的故事、當運動員的辛苦，只報導金牌可以領多少獎金、銀牌多少獎金，你們可以再低級一點嗎？」。

(中時電子報)