不敵韓流 跆拳梁家瑜敗給世錦賽金牌無緣晉級

不敵韓流！跆拳好手梁家瑜參加世大運女子53公斤級，首輪就遇上世錦賽金牌的韓國選手LIM Geumbyeol，對方明顯高出一個頭，第一回合一開賽先馳得點拿下1分，攻守俱佳，以1比3小輸，但第二回合開賽就被對手踢中頭部失3分，緊接著又連續被擊中失4分，後半段體力明顯下降，身材劣勢陷入苦戰，第三回合在閃躲防禦中努力攻下1分，但仍因體力不支，最終以3比13落敗、慘遭淘汰。

梁家瑜出身桃園，世大運跆拳正好在桃園體育館舉行，親朋好友與學弟妹紛紛到場搖旗吶喊，加油團聲勢浩大，梁家瑜在加油聲中奮力苦撐，可惜仍無緣晉級16強。

(中時)