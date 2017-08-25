拳擊》世紀之戰 梅威瑟誇麥葛雷是真男人

梅威瑟與麥葛雷即將在26日上演世紀大戰，梅威瑟不再打口水戰，反而稱讚對手是真男人。(美聯社資料照)

世紀拳王爭霸戰即將在美國時間26日晚上於拉斯維加斯登場，由40歲的「不敗拳王」梅威瑟迎戰WBC格鬥天王麥葛雷，兩人先前不斷打口水戰，但就在開戰前夕梅威瑟突然稱讚麥葛雷氏「真男人」，此言讓外界有著無限遐想空間。

這場價值高達6億美元的天王之戰，梅威瑟與麥葛雷兩人在洛杉磯、多倫多與紐約的宣傳上面花樣百出，針鋒相對的情形讓拳迷高呼過癮，尤其是不被賭盤看好的麥葛雷，甚至穿上辱罵梅威瑟的衣服，而梅威瑟則拿出1億美元的支票貶損麥葛雷。

然而口水戰就在賽前突然停止，梅威瑟態度180度大轉變的表示，「麥葛雷在他的格鬥路上是第一人，而我在拳擊路上是NO.1，兩人在競技舞台上一較高低，他是鬥士、也是真男人，會是一位非常難纏的對手。」

(中時電子報)