震懾北韓 美日韓將在東北亞部署百架F35戰機
北韓近來動作頻頻，使得朝鮮半島緊張情勢，美日韓三國也在忙著調兵遣震懾北韓，F-35第五代匿蹤戰機也將在東北亞成為至霸空中的利器，美日韓在這區域的聯盟也預計在2020年前接收，並在西太平洋部署超過100架的F-35戰機。
據美國《外交學者》（The Diplomat）報導，南韓空軍將於2018年開始接收系列中的常規起降型 ─ F-35A匿蹤多用途戰鬥機，南韓一共訂購40架F-35A，預計將於2021年交付完成。而且根據2014年美韓採購協議，南韓還可以「根據安全環境變化需要」，再追加達60架F-35A，F-35製造商洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）也承諾將把F-35的技術轉移給南韓。
再加上日本航空自衛隊已於2017年初接收首批F-35A，未來幾年內一共將引進42架F-35A。日本航空自衛隊也計劃於2030年前再採購100架新型第五代戰機，同時引入遠程對地攻擊彈藥，使用精準制導的美制JSM聯合攻擊導彈、JASSM聯合防區外空地導彈和GBU-31聯合直接攻擊彈藥（JDAM）等武裝F-35機群。
美國今年1月選擇日本為第一批部署可以垂直起降的海軍陸戰隊專用型F-35B，由16架F-35B戰機組成的美軍海陸第121戰鬥攻擊中隊正式進駐日本，此外，美國空軍也準備在今年底前把裝備F-35A的第34戰機中隊也部署到太平洋地區。
專家認為，F-35系列戰機是美軍寄予厚望的第五代多用途匿蹤戰機，南韓在2020年前至少收到一半以約20架上的F-35，以及美日未來將有的82架F-35，三國在東北亞地區勢必會有超過100架F-35，以威懾朝鮮半島蠢蠢欲動的核威脅。
(中時電子報)
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