青年大使向南走 雙重文化背景打先鋒

外交部青年大使交流計畫今天舉辦授旗儀式，為響應政府的「新南向政策」，今年的青年大使團分為「泰國馬來西亞組」、「印尼菲律賓組」、「印度新加坡組」，更有在泰國、印尼成長的大學生參與青年大使計劃。

甫從台北大學外語系畢業的石鳳凱是泰北孤軍後裔，10歲的時候才來到台灣，因為說著一口流利的泰語以及中文，已經線上泰語授課平台的老師，學生多達40多位，大多來自台灣、香港、澳門、大陸。

石鳳凱說，參與青年大使計劃就是希望自己的特殊成長背景，能更進一步促進兩國交流，除了要讓泰國對台灣人印象深刻，更要讓台灣人更瞭解泰國。「希望台灣人能認識泰國的流行音樂、泰劇。」

還在就讀政大外交系的賴英傑5歲時就移居印尼，在印尼待了12年才回台灣，對他來說印尼就像是家鄉一般熟悉，印尼文說得還比中文好。

賴英傑表示，希望能藉由參與青年大使的機會，到印尼、菲律賓去多宣傳台灣文化，讓當地人更了解台灣，以後不論是想要旅遊、投資、工作，都可以想到台灣。

賴英傑也說，台灣人對印尼的印象仍有待加強，因為兩國的文化差異滿大的，只有更多的了解，曾能更互相包容。他舉例，有些台灣同學都會問他明明就是印尼人，為什麼膚色還這麼白？像這樣的問題不但顯得對印尼的民族組成不了解，也帶有歧視性意味。

(中時)