獨 》爆退團後消失7天 以綸明26日公開露面
SpeXial以綸日前爆退團，理性和經紀公司討論解約，消息傳出至今，他一直未出面說明，僅在粉絲頁「感謝所有人的關愛」。他24日晚更新文章，提到「26號快來OPPO的活動找我，應該是近期最後一個公開活動了，還可以被我穿泡泡球砸欸，你們不會想錯過的」，預告粉絲想見他，經過路過不能錯過。
據知他出席這場活動是以個人名義露面，不算私接活動，正式宣告與所屬的經紀公司合作關係告一段落，26日週六這天他已做好心理準備回應有關退團動機、未來動向及演藝規劃。
這場名為「OPPO R11巴薩限量版夏日足球派對」活動還邀了甜心女神翁滋蔓與美女主播卓君澤出席。當天除了兩位美女的「嬌」點，以綸也獲邀。此前，他與經紀公司的合約仍有3、4年，突退團引來各種揣測，經紀公司當時回應是「雙方對演藝工作的規劃想法不一樣，確實有討論到合約的問題」。
以綸參與演出的中視、東森周日新戲《稍息立正我愛你》仍在宣傳期，該劇粉絲團貼出9月2日的VIP粉絲見面會活動出席藝人包括曾之喬、邱勝翊、黃心娣、許光漢、章廣辰，唯獨他缺席，讓不少粉絲直呼可惜，而他手中的《完全娛樂》主持棒也到8月底，可能由同團的Teddy代班。
外傳以綸已找好新合作對象願意幫他支付300-500萬解約金，儘管各種傳聞不斷，他心情似乎不受影響，好交友的他，日前在粉絲頁恭喜一群朋友們拿到金鐘獎門票，包括同團的宏正入圍金鐘獎男主角獎，以綸寫道：「雖然下雨了可是心情好好，因為我們的大哥宏正入圍啦，還有我們稍立小宇許光漢，還有瑤的《通靈少女》。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。