獨 ／ 爆退團後消失7天 以綸明26日公開露面

以綸外型帥氣。（盧禕祺攝）

從國外回台的以綸很有想法。（盧禕祺攝）

26日明天的活動。（取自臉書）

以綸新戲中飾演痞痞的學長角色。（取自臉書）

SpeXial以綸日前爆退團，理性和經紀公司討論解約，消息傳出至今，他一直未出面說明，僅在粉絲頁「感謝所有人的關愛」。他24日晚更新文章，提到「26號快來OPPO的活動找我，應該是近期最後一個公開活動了，還可以被我穿泡泡球砸欸，你們不會想錯過的」，預告粉絲想見他，經過路過不能錯過。

據知他出席這場活動是以個人名義露面，不算私接活動，正式宣告與所屬的經紀公司合作關係告一段落，26日週六這天他已做好心理準備回應有關退團動機、未來動向及演藝規劃。

這場名為「OPPO R11巴薩限量版夏日足球派對」活動還邀了甜心女神翁滋蔓與美女主播卓君澤出席。當天除了兩位美女的「嬌」點，以綸也獲邀。此前，他與經紀公司的合約仍有3、4年，突退團引來各種揣測，經紀公司當時回應是「雙方對演藝工作的規劃想法不一樣，確實有討論到合約的問題」。

以綸參與演出的中視、東森周日新戲《稍息立正我愛你》仍在宣傳期，該劇粉絲團貼出9月2日的VIP粉絲見面會活動出席藝人包括曾之喬、邱勝翊、黃心娣、許光漢、章廣辰，唯獨他缺席，讓不少粉絲直呼可惜，而他手中的《完全娛樂》主持棒也到8月底，可能由同團的Teddy代班。

外傳以綸已找好新合作對象願意幫他支付300-500萬解約金，儘管各種傳聞不斷，他心情似乎不受影響，好交友的他，日前在粉絲頁恭喜一群朋友們拿到金鐘獎門票，包括同團的宏正入圍金鐘獎男主角獎，以綸寫道：「雖然下雨了可是心情好好，因為我們的大哥宏正入圍啦，還有我們稍立小宇許光漢，還有瑤的《通靈少女》。」

(中時)