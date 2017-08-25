談石塊衝突 印學者竟怪解放軍「英文不行」
中國、印度在洞朗地區對峙近70天，期間兩國不斷隔空叫罵，僵局至今未解。印度一名學者日前上節目時談及中印衝突，竟怪解放軍英文水平不行，無法跟印度警方溝通，中方有必要訓練出一些能跟印方溝通的人。
中印兩國軍隊日前在拉達克地區發生衝突，雙方互扔石塊，印度一名學者近日上中國訪談節目時表示，這段影片不是非常真實，解放軍在過程中不斷嘗試使用「中國功夫」，從旁邊高地飛躍，讓兩名印度邊境警察受傷。這時節目主持人笑了出來，似是覺得學者說詞荒謬。
接著，該名學者指出，中方扔擲石頭，印方只是作出防禦行為，看完之後可以發現「功夫源於中國不是印度」。且從影片可發現，中印兩方士兵皆沒有言語上較量，「一切很清楚，這就是語言的問題了，雙方無法溝通，中國人民解放軍的英文水平，還沒有好到可以跟印度警察進行商議，我覺得中方有必要訓練出一些能跟印方溝通的人」。
對此，節目主持人回擊，「怎麼不讓印方出一些會說中文的人呢？」，中方嘉賓也跟進發言，指印度學者的發言讓他頗為震驚，並說若大家都像他這樣「滿嘴跑火車」，會出大事的。
(中時電子報)
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