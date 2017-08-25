立院表決開戰 藍提「權宜問題」拖延議事

議場內上演表決大戰，藍委不滿丟紙團抗議。（陳信翰攝）

議場內上演表決大戰，藍委不滿丟紙團抗議。（陳信翰攝）

藍委不滿丟紙團抗議，差點丟到立法院長蘇嘉全。（陳信翰攝）

會前議事人員清點滿桌提案。（陳信翰攝）

立法院朝野黨團協商破局，第三次臨時會院會今（25日）上演前瞻預算案表決大戰，從通案提案開始表決，但國民黨團逐案提出點名表決、重付表決、記名表決、重付表決，以「一案四表」方式拖延議事，並不時提出「權宜問題」，讓民進黨立委相當不滿，雙方在主席台前互罵、扔紙球，場面一度火爆。

通案提案第一案經表決否決後，國民黨團提出權宜問題，建請立法院長蘇嘉全再針對前瞻預算案召集協商，未取得共識前不得進行表決，但蘇嘉全裁示，此非權宜問題，不予處理。

國民黨團首席副書記長李彥秀對此裁示有異議，衝向主席台前指著蘇大罵，朝野立委旋即一擁而上，藍委高舉抗議標語，綠委則防止有人衝上台，雙方爆發口角，有人並趁亂扔紙球。

此時，民進黨立委莊瑞雄高聲諷刺，「這是情緒問題，不是權益問題」，國民黨立委陳雪生反嗆，「來單挑」；藍委也不時敲桌抗議。面對混亂場面，蘇嘉全一度動怒，臉色不悅。

隨後，國民黨團陸續提出「提案量大，維護立委、相關議事人員得到身心休息，每日表決時間不得超過10時」、「響應蔡政府用愛發電政策作為全民表率，因此建議院會本次臨時會期間，使用之綠電能源配比應達總電力30%，未達比率前民進黨愧對國人期待能源政策改變，應立即停止預算審議」等權宜問題。

蘇嘉全則無奈表示，「這叫權宜問題？我覺得很遺憾」，但國民黨團堅持交付表決，最後仍遭否決。蘇嘉全也拿出議事規則，替委員「上課」解釋何為權宜問題。

為反制國民黨團拖延議事，民進黨團提出權宜問題，「非權益問題，經主席裁定不予處理」，並以人數優勢表決通過；國民黨團則提出「院會期間，執政黨立委常無故叫囂，引發其他委員壓力，建請院長處理」。

蘇嘉全也立即裁示，任何委員即刻起不得叫囂，台下不分藍綠委都拍手叫好，有立委則高喊，「不可以叫囂，可以叫春…米（周春米，民進黨立委）」。

(中時)