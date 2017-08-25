館長挺世大運 掏12萬送警察與志工喝星8

館長請世大運選手村警察與志工喝星巴克咖啡。（圖片來源：【飆捍】臉書）

就是要挺世大運！「館長」昨深夜在臉書貼文表示，世大運選手村警察跟志工很辛苦，從24號開始到31號結束，他每天個人贊助100杯STARBUCKS特大杯拿鐵，請警察跟志工喝。此文一出，短短10小時，就吸引破4萬網友按讚，盛讚館長「真男人」、「超有愛」。

成吉思汗健身俱樂部創辦人陳之漢，人稱「館長」，臉書粉絲頁有超過51萬人在追蹤。他的健身俱樂部就在林口世大運選手村旁，從懸掛國旗、到場館免費出借給世大運選手，館長展現就是力挺世大運的態度。

而他最新力挺表現就是，從24日起到31日，請選手村警察與志工喝STARBUCKS特大杯拿鐵，每天100杯，總共800杯。STARBUCKS的特大杯拿鐵每杯150元，800杯共要花12萬元。

網友讚「館長」「真狂」、「霸氣」、「真男人」、「超有愛」，還有網友表示「請收下我的膝蓋」、「無限期支持館長擔任體育署長」。

(中時電子報)