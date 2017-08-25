世大運》中華輕取泰國 闖進羽球混團金牌戰

台北世大運羽球賽25日在台北體育館舉行，中華隊戴資穎在混合團體賽中，以21比3、21比15直落二取勝。(中央社)

中華隊在台北世大運又有機會奪金了！由「世界球后」戴資穎領軍的中華羽球隊，25日在世大運羽球混合團體賽4強戰，輕鬆以3比0擊敗泰國隊，闖進羽球混團金牌戰，下午3點在台北體育館1樓的爭金對手應該會是日本隊。

在羽球混團4強戰第1點，中華隊推出李洋/李哲輝，結果以21比6、21比13取勝，第2點換成戴資穎出馬，再以21比3、21比15大勝，第3點派出許仁豪，終以21比17、21比16贏球，幫助中華隊如願闖進混團金牌戰。

(中時電子報)