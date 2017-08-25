泰前美女總理盈拉稱病缺席 法院發出逮捕令

塔克辛之妹、泰國前總理盈拉，稱病缺席今日的審理，遭法院發出逮捕令。（圖/美聯社）

據英國BBC報導，因任內「稻米收購案」遭起訴、原訂於今日出庭應訊的泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra），傳出以生病為由缺席，泰國法院也於稍早證實此事，除將開庭日期延後至九月27日外，更對盈拉發出逮捕令。作為泰國首任女性總理、又是塔克辛（Thaksin Chinnawat）的妹妹，盈拉從踏入政壇開始就因亮麗的外表倍受外界關注，但如今，官司纏身的她，不僅心力交瘁，若最終被法院定罪，恐將面臨鉅額的罰款、刑期和褫奪政治權利終生的命運。

現年50歲、第四代泰國華人的盈拉，出生於清邁、祖籍廣東潮州，和兄長塔克辛一樣，擁有一個不常用的漢文姓名叫「丘英樂」。畢業於清邁大學、赴美國肯塔基州大學（Kentucky State University）攻讀政治學，取得碩士學位，返國後進入家族電信商AIS企業出任總裁，後轉為房地產商總裁。盈拉並未登記結婚，與伴侶阿努索·安莫查（Anusorn Amornchat）選擇事實婚姻，育有一子。2011年率領為泰黨（Phak Phur Thai）贏得下議院選舉，並由執政聯盟推舉為泰國首名女性總理。

#BREAKING: Fmr Thai PM @PouYingluck has called in sick, not appearing at court. Court issued arrest warrant. Verdic reading moved to Sep 27. — Saksith Saiyasombut (@SaksithCNA) 2017年8月25日

所謂「稻米補貼計畫」，是指盈拉出任總理期間，以高於市價的價格向農民收購1,300萬公噸的大米，卻造成國庫3053.8億泰銖（約3,032億台幣）虧損，引發後面接任的軍政府不滿。上回開庭後，據其代表律師透露，身陷稻米補貼醜聞的盈拉，現已遭凍結名下多個銀行帳戶，恐遭開罰至少10億美元（約303.2億台幣）的罰款。

(中時電子報)