脹氣一整天不消 竟是卵巢腫瘤作祟

脹氣不是病，腹脹不消才要擔心！34歲的小梅，近來肚子持續脹氣，有時甚至一脹就是一整天，怎麼打嗝、放屁都無法消氣，拖了數個月後，終於忍不住就醫，卻在醫師觸診下發現腹腔有硬塊，進一步檢查為卵巢腫瘤。醫師提醒，脹氣是正常現象，但通常透過飯後走走、幾小時內都會消去，若整天不消氣，或合併腹瀉、體重莫名減輕、腹痛等症狀，便應儘早就醫檢查。

收治該病例的書田診所胃腸肝膽科主任王志堂說，人體胃腸本來就有很多氣存在，來源包括吃飯、吞口水、說話時吞下的空氣，以及未經小腸吸收的食物、進到大腸被細菌發酵產的氣；他表示，有些人體質本來就易脹氣，所以就算長期有脹氣狀況，只要數小時內能透過打嗝、放屁而好轉，通常不用過度擔心。

但若脹氣持續不消達一整天，或同時合併持續性腹瀉、噁心嘔吐、便祕、體重莫名減輕、腹痛、持續性胃食道逆流等症狀，便應及早就醫檢查。上述的患者小梅，數次脹氣一整天未消，在醫師觸診下發現腹腔有硬塊，最終確診卵巢腫瘤。

王志堂解釋，小梅的狀況已非單純的「脹氣」，而是已到「腹脹」，前者敲起來會感覺肚子充滿空氣，後者則不會，反而有產生硬塊、腰圍變粗等情形；他提醒，腹水、器官腫瘤、腸沾黏、腹膜炎等疾病，都會引發「腹脹」，因為對身體健康有危害，必須要儘早就醫。

王志堂建議，除了疾病引發的脹氣，民眾平時只要維持良好生活習慣，包括吃飯不說話、定期排便、適度且規律運動，都有助於減少脹氣，豆類、洋蔥、韭菜、花椰菜、馬鈴薯、地瓜、牛奶等，也都是易產氣的食物，會脹氣的民眾也應酌量攝取；他補充，有些人會攝取大量「高纖食物」來幫助排便，其也會產生大量氣體，但要注意的是，高纖食物若沒有搭配足夠的水分，因為不易被消化，反而更會引發便祕。

(中時)