與解放軍石塊衝突後 印度在班公湖附近軍演

印度軍隊15日在拉達克（Ladakh）班公湖（Pangong Lake）沿岸與解放軍爆發互扔石塊的衝突後，如今正在附近海拔達1.4萬英尺（近4,300公尺）的張拉山口（Chang La Pass）一帶舉行軍演。

據「今日印度」（India Today）網報導，印度安全部隊為了因應中印雙方棘手的情勢，正舉行演習，而張拉山口距拉達克僅幾公里。從列城（Leh）到班公的224公里路程上，可見到軍隊與軍車移動。

一名不願透露姓名的印度士兵說，當初就不該發生衝突，但起碼印軍有所準備。

印度北方軍團前指揮官胡達（DS Hooda）指出，駐守當地需要手腦並用，山區空氣稀薄，在情勢緊張的當下，士兵需要思考敏捷，才能處理整個狀況。而雙方軍隊互相叫陣，一不小心就會演變為大動干戈，甚至浴血衝突。也因此，軍隊訓練極為重要，而整個狀況需要明智地加以處理。

一名印度當地居民表示，15日當天中印軍隊衝突當天，什麼也沒看到，只看到有船隻在岸邊移動，但很希望別再發生什麼事。

然而，中印邊界持續緊張顯而易見，印度軍隊與軍車循戰略要道上了班公，但無論印軍或印度-西藏邊防警察（Indo-Tibetan Border Police）都三緘其口。

(中時電子報)