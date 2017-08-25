阿里山公路驚傳一男子疑燒炭自殺亡

嘉義縣阿里山公路52.5公里隙頂段路邊停車場驚傳一男子在車內燒炭自殺亡，詳細原因仍待警方調查。(高錦如翻攝)

嘉義縣阿里山公路52.5公里隙頂段路邊停車場，今上午8點多被人發現一名男子疑在車內燒炭自殺，消防人員據報到場處理時，發現男子已死亡多時，詳細原因仍待警方調查。

警方調查，死者為高雄市31歲郭姓男子，並在內找到燒炭用的炭盆，初步研判疑似為燒炭自殺，由於郭男身體僵硬，至少死亡2天。據了解，該車輛停在停車場已有2天之久，但大多遊客經過都未發現異狀，直到今天早上有民眾上前查看，並拍打車窗，但男子都未回應，直覺有異，趕緊通報警消到場處理。

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(中時)