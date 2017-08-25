毒蛋追下游業者 台南3家嘉義雲林各1家

台南市5家蛋場共流向5家下游業者，衛生單位24日晚間連夜稽查並封存毒蛋。（台南市衛生局提供）

台南市衛生局24日連夜查封流向下游業者的毒蛋。（台南市衛生局提供）

毒蛋追追追，台南市農業局剛查封遭檢出超標芬普尼的5家蛋場，台南市衛生局接手續追下游，25日公布毒蛋流向5家個體戶業者，其中台南3家928.8公斤毒蛋已連夜封存，嘉義、雲林各1家已通知雲、嘉衛生單位追查流向。另高雄兩家蛋場流入台南2家散蛋販售業者共33.48公斤已要求下架。台南市總計兩天封存3379公斤的雞蛋。

(中時)