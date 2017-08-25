世大運》棒球世大運失利 郭李：尊重比賽打好最後4戰
中華棒球隊分組預賽意外以1勝2敗戰績墊底，不僅無緣4強，且只能爭第5至第8名。儘管如此，總教練郭李建夫昨(24日)休兵日仍勉勵全隊說：「還有4場比賽，要尊重比賽、拿出運動員精神，不要為了比賽而比賽，而要把自己的責任作好。」
郭李建夫表示，前天敗給韓國確定無緣晉級後，有檢討中華隊本屆世大運表現為何不理想，最大原因還是球員太年輕、大場面經驗不足。
他說，陣中大部分球員都是眾多觀眾面前比賽，面對如此大場面難免會緊張、有壓力，容易忽略許多事情，變得更想用力投、用力打，造成身體力量的比例沒有分配好，大場面比賽經驗明顯不足。
「開打前根據實力分析，其實我們的戰力並不差，可惜臨場表現比較悶。」郭李建夫說。
除了今對墨西哥之戰派施子謙掛帥，中華隊本屆世大運只剩下3場比賽，郭李建夫已排好接下來3戰先發投手，依序是江國豪、陳明軒，與最後1戰呂彥青及林安可雙先發。
(中時電子報)
關鍵字：世大運
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