世大運羽球混合團體賽 台灣殺進冠軍戰

世大運羽球混合團體準決賽今天上午登場，中華台北迎戰泰國，前3點男雙李洋、李哲輝及女單戴資穎、男單許仁豪，皆以直落2局成績拿下勝利，中華台北混合團體將於下午3點的決賽爭金。

羽球混合團體準決賽第1點男雙李洋、李哲輝對上泰國納達許（Namdash Kittisak）、伊斯里亞內（Isriyanet Tinn），李洋、李哲輝開局氣勢凌人，連連搶攻並以21比6拿下首局，次局2人再下一城，以21比13直落2拿下第1點。

第2點我國羽球天后女單戴資穎上場，對上泰國艾姆薩德（Aimsaard Nuntakarn），雙方實力差距懸殊，戴資穎以21比6及21比13直落2輕鬆取勝。

第3點男單許仁豪對上世界男單排名98的泰國松努阿姆（Thongnuam Pannawit），首局許仁豪一度落後對手4分，隨後許仁豪以靈活吊球消耗對手體力，逮住對手多次失誤而得分，以21比17拿下首局。

2局許仁豪與松努阿姆攻守往來激烈，許仁豪技高一籌，多次強力殺球讓潘那維飛身不接不成，扼腕捶地，最終以21比16直落2拿下。

前3點中贏得較辛苦的許仁豪賽後表示，對手出手很靈活，有些技巧比自己好，所以只能耐心跟對手一球一球打，等對手體力消耗出現失誤。

許仁豪也說，去年光州世大運沒能奪金，今年在地主場地打，很希望能拿下金牌！

(中時)