宜蘭縣議會秘書長陳茂琳 宣布參選冬山鄉長
宜蘭縣議會秘書長陳茂琳今天在多位縣議員陪同下，宣布將投入冬山鄉長選舉，他以「續創宜蘭榮耀，就從冬山再起」為參選口號，並強調自己具有從事公職30多年豐富的行政經驗，將能夠發揮所長，為故鄉冬山鄉在現有基礎上再創高峰。
民進黨籍的陳茂琳今天舉行宣布參選記者會，多位不分黨派的朝野議員陪同出席，展現出他的豐沛及良好的人脈。現年56歲的陳茂琳，從基層警員做起，之後轉調宜蘭縣政府法制科員、先後擔任計畫室股長、社會科股長、民政局課長、縣長室秘書、選舉委員會主任、秘書室主任，之後再升任宜蘭縣議會秘書長至今。
陳茂琳表示，他個人從事公職30多年，深受前行政院長游錫堃（時任宜蘭縣長）、前縣長劉守成、前議長張建榮及現任議長陳文昌的重用及栽培，也因為擁有豐富的行政經驗，對政務才能有全盤的了解，一旦擔任鄉長，更能為冬山鄉開創新的願景。
明年的冬山鄉長選舉，國民黨尚未有明確的人選，民進黨方面則有現任鄉民代表會主席黃強呈已表態爭取，如今陳茂琳宣布參選，極可能上演民進黨兄弟鬩牆的戲碼。
(中時)
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