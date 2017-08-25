「拍這片就是倒退」 大導演卡麥隆轟《神力女超人》

詹姆斯卡麥隆近來受訪時透露「拍《神力女超人》是倒退」的言論！（圖／達志影像）

蓋兒加朵主演的《神力女超人》，在全球開出超高票房，蓋兒加朵更是人氣飆升，甚至因此片酬三級跳，該片也被讚是DC至今最成功的一部作品！但大導演詹姆斯卡麥隆卻不是很欣賞該片，他近期受訪時還不留情面批評，「拍這種片只是（讓好萊塢）倒退！」

詹姆斯卡麥隆近期接受《衛報》訪問，透露自己不是不喜歡《神力女超人》，而是認為蓋兒加朵在片中所展現的一面，都只是客觀化的象徵，她在片中表現得和過去以男性為主的好萊塢大片沒有兩樣，「對我而言，拍這種電影只是倒退！」

卡麥隆還拿過去自己拍過的《魔鬼終結中》中的女主角莎拉康納萊比較，認為莎拉並不是美女的代表、也不是個好媽媽，但她很強大，深受觀眾喜愛；相較之下蓋兒加朵飾演的神力女超人，外型姣好、又神又強壯，似乎太過完美，完美到讓人感受不到蛻變的過程。

(中時電子報)