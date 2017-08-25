曾在關島駐防 美軍第七艦隊新指揮官索耶上任
據美國海軍官網報導，美國海軍第七艦隊（United States Seventh Fleet）半年內在太平洋海域，連續發生在日本伊豆外海，費茲傑羅號驅逐艦（USS Fitzgerald）與日本商船相撞，造成軍艦大面積凹陷並造成7名士官兵死亡的意外，以及日前同艦隊的麥凱恩號驅逐艦（USS John S. McCain），在麻六甲海域（Strait of Malacca）和油輪相撞的悲劇，再次造成官兵的傷亡，讓五角大廈（the Pentagon）緊急將指揮官約瑟夫奧庫安中將（Vice Adm. Joseph Aucoin）罷黜，由原副手、菲力普索耶少將（Phillip G. Sawyer）接任。這位專業領域在機械工程的指揮官，曾是駐守於關島（Guam）的潛艇分隊指揮官。
菲力普索耶少將，出生於美國亞利桑那州鳳凰城，畢業於海軍學院，專攻系統機械工程，同時也擁有工程學碩士學位。服役經驗豐富，曾駐守鹽湖城號重巡洋艦（USS Salt Lake City）、洛杉磯級核動力攻擊潛艦（Los Angeles-class submarine）拉霍亞號（USS La Jolla）任職，後轉任關島潛艇分隊指揮官、並在美國海軍太平洋和大西洋司令部多有歷練，後於2015年與奧庫安中將同時上任，出任第七艦隊副指揮官一職。
由於索耶原先的軍階為海軍少將，接任指揮官後，已確認晉升為中將軍銜。而美國海軍稍早也已宣布，在多日的聯合搜救後，將中止對日前遭撞的麥凱恩號驅逐艦落海官兵搜救任務。
(中時電子報)
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