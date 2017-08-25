世大運》200公尺預賽葉守博分組第六無緣晉級

葉守博(左一)在世大運男子200公尺分組預賽排名第6，無緣晉級複賽。(本報資料照)

來自台中的大學一年短跑好手葉守博，25日在世大運男子200公尺分組預賽雖然跑出21.96秒成績，但名列分組第6，無緣晉級準決賽。

葉守博在鳴槍瞬間反應不錯，可惜在過了彎道後的100公尺之後明顯體力不濟，最終只能以第6名的21.96秒衝線，法國的強森與千里達的坦斯佛德順利晉級。

葉守博賽後表示，「昨晚楊俊瀚奪得100公尺金牌，不但鼓舞著我，也鼓舞著中華隊以及全台灣人，他是我崇拜的偶像，能和他同為室友感到光榮，可惜我無法跟上他的腳步。」

葉守博說，「這是個絕佳舞台，雖然沒能晉級，但只要能站在這裡就足以榮耀了，我在乎的不是成績，而是參賽經驗。」

(中時電子報)