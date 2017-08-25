基議長兼黨主委遭轟 綠營議員霸占主席台
基隆市議會今早召開第一天臨時會，會還沒開，民進黨議員隨即大鬧議場，紛紛質疑宋瑋莉身兼議長及基隆市國民黨部主委「有失公正」，甚至阻撓議會進行，要求議長退席，惹得宋瑋莉當場氣炸，拍桌離席，怎料綠營議員拿起抗議宣傳直接霸佔主席台，藍綠兩黨僵持不下，場面火藥味十足。
「黨務與市政不分，有失公正！」綠營議員游祥耀率先開炮，質疑宋瑋莉身兼議長及黨主委，違反地方議會的公正原則，認為議長應保持在超然客觀的政治立場，如今宋瑋莉將黨意帶進議會，是全台首見。
「議長應即刻離席！」綠營議員洪森永砲轟，議長是代表議會，如今已經違反議事中立，應由副議長來主持，要求議長離開議會。綠營議員陳志成也痛批，「議長現在聽命於吳敦義的指揮，明顯違反民意，應該要馬上辭去其中一職！」
「作秀！蔡英文也身兼總統及黨主席，民進黨是2套標準！」藍營議員呂美玲回嗆，綠營議員分明是來擾亂議事，不好好讓議會進行審查報告，當初太陽花學運讓學生闖入立法院才是真正違反公正，如今居然可以說一是一，蔡英文要求你們「謙卑再謙卑」，根本不是這回事！
藍營議員張芳麗指出，林右昌也可以身兼全國童子軍協會理事長及基隆市長，這難道也是不公嗎？這是國民黨的家務事，民進黨卻居心來亂，不好好監督市政，明顯失職。藍營議員莊榮欽也表示，民進黨自己也可以身兼黨主委及議員，應該盡快處理議政。
兩黨議員在議會雙雙互嗆，綠營議員忽然拿起抗議宣傳，走到議場中央大聲抗議「違反議事公正！」藍營議員也上前對嗆，令宋瑋莉當場氣炸，拍桌離席，綠營議員也順勢霸占主席台，持續抗議，惹得台下藍營議員狂批「你們才是違反民意，癱瘓議會，作秀！」兩派人馬至今依舊僵持不下，而林右昌也直接離席而去。
(中時)
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