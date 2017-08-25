曝賴銘偉散發強大磁場 工作人員四目相交竟狂吐

賴銘偉事隔多年再度發片。(圖/本報系資料照)

賴銘偉參加《超級星光大道》拿下第二屆冠軍，目前除了歌手身份，更身兼桃園大溪廣澤宮宮主，而他透露昨天在錄製節目時，旁邊的工作人員先是感應到他磁場很強，接著立刻當場嘔吐，讓他一度嚇到不知如何是好。

賴銘偉表示在後臺梳化時，一名工作人員突然走進身邊，突然就詢問「你當宮主、那你會起乩嗎」？這讓賴銘偉頓時不知所措，但仍禮貌性回覆「不會誒，我只是負責宮務營運」，未料這名工作人員竟說出驚人之語，「你身上有好強的磁場，ㄧ進來後台我就開始頭暈」，恰巧此時賴銘偉剛好上完妝，當轉頭過去與工作人員四目相交時，對方竟驚恐表示「你不要正眼看我，我會不舒服」，接著狂打嗝後就跑去廁所狂吐，突如其來的舉動嚇壞賴銘偉。

對於工作人員意外之舉，讓賴銘偉不知如何解釋，對此只能自嘲是「自己長太醜嚇到她了」，這也讓粉絲掀起討論熱潮，「等一下回來說懷孕了要你負責」、「她其實想讓你請她上班」、「她準備要起駕了嗎」？留言立刻樓歪笑壞眾人。

(中時電子報)