曝賴銘偉散發強大磁場 工作人員四目相交竟狂吐
賴銘偉參加《超級星光大道》拿下第二屆冠軍，目前除了歌手身份，更身兼桃園大溪廣澤宮宮主，而他透露昨天在錄製節目時，旁邊的工作人員先是感應到他磁場很強，接著立刻當場嘔吐，讓他一度嚇到不知如何是好。
賴銘偉表示在後臺梳化時，一名工作人員突然走進身邊，突然就詢問「你當宮主、那你會起乩嗎」？這讓賴銘偉頓時不知所措，但仍禮貌性回覆「不會誒，我只是負責宮務營運」，未料這名工作人員竟說出驚人之語，「你身上有好強的磁場，ㄧ進來後台我就開始頭暈」，恰巧此時賴銘偉剛好上完妝，當轉頭過去與工作人員四目相交時，對方竟驚恐表示「你不要正眼看我，我會不舒服」，接著狂打嗝後就跑去廁所狂吐，突如其來的舉動嚇壞賴銘偉。
對於工作人員意外之舉，讓賴銘偉不知如何解釋，對此只能自嘲是「自己長太醜嚇到她了」，這也讓粉絲掀起討論熱潮，「等一下回來說懷孕了要你負責」、「她其實想讓你請她上班」、「她準備要起駕了嗎」？留言立刻樓歪笑壞眾人。
(中時電子報)
關鍵字：賴銘偉
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。