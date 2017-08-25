福衛五號升空 總統：沉默銀河系 因你有意義

福爾摩沙衛星五號順利升空，蔡英文總統今天在臉書發文表示，「台灣上太空！成功！」「沉默的銀河系，因為你有意義」

全文如下：

第一顆台灣自主開發的衛星—福爾摩沙衛星五號，不僅順利升空，剛剛也跟台灣站通聯成功。從今天開始，外太空多了一顆來自台灣的衛星。

超過十年的努力，終於開花結果。我要謝謝 國家太空中心 NSPO以及曾經參與付出的每一個人，我知道許多人從黑頭髮變成白頭髮就是為了這一天，這是全台灣感動又驕傲的成果，我們真的做到了！

「沉默的銀河系，因為你有意義」

(中時)