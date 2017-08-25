全國最長夏令營完全免費他做到了
一般夏令營只有三、五天，最多一周半月，雲林縣虎尾鎮安溪里開辦的夏令營，整整一個暑假，課程包羅科學、藝術、手工、音樂、武術等，最強的是，完全免費，原只開放里內社區學童參與，因為太夯，連鄰鎮的土庫都有家長不辭路遠送孩子來。
安溪學童夏令營上午結業，小朋友展現動靜皆宜的成果，手拉坯、紙泥塑、剪紙、武術、舞蹈、國樂、手語，令來賓與家長大為讚賞。
該夏令營已經舉辦了14年，幕後推手是安溪里長蔡朝忠，他因不忍社區孩子一到暑假因父母忙於工作，無暇照顧而四處遊盪，有的甚至因此誤入歧途，排除萬難開辦安親。
沒人沒錢讓該安親夏令營走得備為艱辛，身為木工師傅的蔡朝忠，先從所屬的魯班愛心會著手，向同行會員勸募，為孩子到處找老師，連自己都下去教武術，顛簸苦熬，好幾次面臨斷炊危機，幸好最後都平安過關。
這期間國內外許多人被蔡朝忠的毅力與用心感動，紛紛投入，除了善款支持外，不少人都自願來當義工，有來自台北的退休教師，甚至特地從美國回台的退休教授，讓孩子擁有超優的師資。
孩子受惠也懂得回饋感恩，帶領營隊的志工全是社區的大學生，許多在小學時也曾參加過夏令營，今年永年中學高一的黃育翔、虎尾國中黃信翰等國高中生也加入，他們說，看到學弟妹就想到過去的自己，少知道當老師可不容易。
蔡朝忠說，今年經費還是很緊，幸好新北市獅子會伸出援手，而立委蘇治芬也協助向豐泰基金會募款，才讓夏令營可以繼續。
(中時)
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