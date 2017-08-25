莾男被控性侵女友 事後和解仍遭起訴

黃姓男子與同居女友因爭吵，今年1月間情緒失控痛毆女友臉部，還怒摔女友的iPhone 6s手機、拿出女友的5張裸照怒嗆聲，還違反女友意願性侵得逞，事後黃男被控性侵、妨害祕密、傷害及毀損官司；女友撤告，台北地檢署今偵結，將妨害祕密、傷害及毀損部分不起訴，但性侵部分屬非告訴乃論案件，仍依強制性交罪將黃男起訴。

檢方調查，今年1月間，黃男與女友在同居處吵架，黃男一時情緒失控，痛毆女友，致女友臉部多處瘀傷。黃男痛毆女友後仍不罷休，還怒摔女友的iPhone 6s手機洩憤，並拿出以前拍攝的女友裸照怒嗆；女友要求黃刪照片未果，反而被黃男推上床性侵。

被害人事後怒控黃男性侵、妨害祕密、傷害及毀損罪；針對性侵的部分，黃男應訊時不認罪，強調兩人是同居情侶，發生性關係是你情我願。

由於黃男後來向女友道歉，女友因此遞狀撤告；但檢方認為，性侵案屬於非告訴乃論之罪，告訴人不得聲明撤告，考量被害人當初提告時，曾出示驗傷單等證據，仍將黃男起訴。至於黃男被控傷害、妨害祕密、毀損等部分，因告訴人已撤告，獲不起訴處分。

(中時)